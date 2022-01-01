Уже прошло приличное время с тех пор, как Вы отремонтировали свою квартиру? Хочется обновить интерьеры и сделать жильё более комфортным, но самостоятельно заниматься ремонтом нет сил и желания? Компания Уют Мастер поможет Вам! Мы выполняем ремонт квартир в Екатеринбурге, домов в частном секторе и на загородных участках. Работаем без предоплаты и предоставляем возможность поэтапной оплаты. Разрабатываем оригинальные дизайн проекты и делаем ремонт квартир под ключ с созданием уникальных интерьеров.

В штате компании несколько бригад мастеров-универсалов, благодаря чему мы выполняем ремонт квартир под ключ в Екатеринбурге различного объёма и сложности, как простой косметический, так и дорогой эксклюзивный ремонт с элитной отделкой. Все ремонтные и отделочные работы производятся с чётким соблюдением актуальных требований СНиП, поэтому мы гарантируем безупречное качество работы нашей слаженной команды. У Вас появились вопросы? Позвоните менеджеру и получите профессиональную консультацию.

Не ошибёмся, если скажем, что, разыскивая компании, выполняющие ремонт квартир в Екатеринбурге, цена ремонтных и отделочных работ являлась для Вас главным критерием, и лишь затем Вы интересовались другими нюансами. Нужно понимать, что цены на ремонт квартир за м2, указанные на нашем сайте, указаны только за работу, причём в тарифах приведены минимальные расценки. Фактическая цена ремонта квартиры калькулируется для каждого проекта с учётом таких аспектов, как: • площадь и тип квартиры (новостройка, сталинка или хрущёвка) и её состояние; • вид ремонта (косметический, евроремонт или с эксклюзивной отделкой); • особенности конкретного помещения и другие параметры. Чтобы рассчитать фиксированную стоимость ремонта квартиры под ключ, наш дизайнер разработает дизайн проект. В нём он выполнит подбор материалов и составит смету, на основании которой мы закупим их своими силами и доставим на место. Хотите узнать, сколько стоит ремонт квартиры под ключ с возможными персональными скидками? Позвоните менеджеру и оформите заявку на выезд технолога на замер.





Больше 10 лет назад несколько единомышленников объединились в одну команду, которая за годы работы превратилась в компанию, крепко стоящую на ногах и выполняющую профессиональный ремонт квартир, домов и объектов различного назначения. Мы всегда работаем честно, поэтому у фирмы Уют Мастер хорошая репутация, а наши Клиенты убедились в преимуществах сотрудничества с нами:



• мы всё выполняем сами – от закупки материалов и демонтажных работ и до влажной уборки по окончании ремонта;



• монтируем на рабочих объектах пластиковые окна нашего производства и натяжные потолки из сертифицированных экологически чистых полотен;



• даём Клиентам возможность оплачивать ремонт под ключ частями, принимая нашу работу на каждом отдельном этапе;



• Вы не будете платить за перерасход материалов: в дизайн проекте мы рассчитаем их точное количество вплоть до последней кафельной плитки;



• ремонт и отделка квартир под ключ производится с применением механизированных современных технологий, что повышает качество работ и сокращает их сроки;



• услуги по ремонту квартир в Екатеринбурге предоставляются на основании официального договора, действует гарантия фирмы.



Для получения более детальной информации позвоните менеджеру. Он же оформит заявку на замеры, и Вы узнаете стоимость ремонта под ключ Вашей квартиры или другого объекта.

