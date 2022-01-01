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place Екатеринбург, пр. Центральный рынок, 6, оф. 205А
clock Пн-Вс: 08:00 – 21:00
letter uiut.master@yandex.ru phone 8 (999) 286-41-66
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Ремонт квартир Екатеринбург
ремонт квартир в Екатеринбурге под ключ

Ремонт квартир  Екатеринбург

Уже прошло приличное время с тех пор, как Вы отремонтировали свою квартиру? Хочется обновить интерьеры и сделать жильё более комфортным, но самостоятельно заниматься ремонтом нет сил и желания? Компания Уют Мастер поможет Вам! Мы выполняем ремонт квартир в Екатеринбурге, домов в частном секторе и на загородных участках. Работаем без предоплаты и предоставляем возможность поэтапной оплаты. Разрабатываем оригинальные дизайн проекты и делаем ремонт квартир под ключ с созданием уникальных интерьеров.




В штате компании несколько бригад мастеров-универсалов, благодаря чему мы выполняем ремонт квартир под ключ в Екатеринбурге различного объёма и сложности, как простой косметический, так и дорогой эксклюзивный ремонт с элитной отделкой. Все ремонтные и отделочные работы производятся с чётким соблюдением актуальных требований СНиП, поэтому мы гарантируем безупречное качество работы нашей слаженной команды. У Вас появились вопросы? Позвоните менеджеру и получите профессиональную консультацию.

Услуги по ремонту и отделке

Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту и отделке помещений любого назначения.
services
Ремонт
новостроек
 services
Отделка
частных домов
services
Ремонт
для бизнеса
services
Косметический
ремонт
 services
Евроремонт
квартир
 services
Эксклюзивный
ремонт
Отделочные работы
Пластиковые окна
Дизайн интерьера
Сантехнические работы
Перепланировка
Мебель на заказ
Отделка квартир

Профессиональные услуги по отделке любых поверхностей: отделка потолка, полов и стен. Работаем со всеми видами материалов, качественное исполнение с гарантией.

Окна ПВХ

Выполняем полный комплекс работ по остеклению квартир и домов. Пластиковые окна, остекление балконов и лоджий, остекление коттеджей и загородных домов.

Дизайн интерьера

Оказываем услуги по разработке дизайн-проектов интерьеров любой сложности и объема. Свежие решения, авторский надзор, 3D визуализация.

Услуги сантехника

Профессиональные услуги сантехника любой сложности в комплексе ремонтно-отделочных работ.

Перепланировка под ключ

Готовы оказать полный комплекс услуг начиная с демонтажных работ и ремонта, заканчивая узакониванием перепланировки.

Мебель на заказ

Производство мебели на заказ по индивидуальным размерам. Кухни на заказ, шкафы-купе и корпусная мебель для любого интерьера.

Сколько стоит ваш ремонт?

Выбирайте параметры ремонта и узнайте стоимость со скидкой! Всем Клиентам приятный бонус!

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Цены на ремонт под ключ

Не ошибёмся, если скажем, что, разыскивая компании, выполняющие ремонт квартир в Екатеринбурге, цена ремонтных и отделочных работ являлась для Вас главным критерием, и лишь затем Вы интересовались другими нюансами. Нужно понимать, что цены на ремонт квартир за м2, указанные на нашем сайте, указаны только за работу, причём в тарифах приведены минимальные расценки. Фактическая цена ремонта квартиры калькулируется для каждого проекта с учётом таких аспектов, как:

• площадь и тип квартиры (новостройка, сталинка или хрущёвка) и её состояние;
• вид ремонта (косметический, евроремонт или с эксклюзивной отделкой);
• особенности конкретного помещения и другие параметры.

Чтобы рассчитать фиксированную стоимость ремонта квартиры под ключ, наш дизайнер разработает дизайн проект. В нём он выполнит подбор материалов и составит смету, на основании которой мы закупим их своими силами и доставим на место. Хотите узнать, сколько стоит ремонт квартиры под ключ с возможными персональными скидками? Позвоните менеджеру и оформите заявку на выезд технолога на замер.


косметический ремонт квартир в Екатеринбурге
Косметический ремонт эконом - класса
  • Выравнивание пола
  • Замена розеток
  • Покраска потолков
  • Поклейка обоев
  • Укладка ламината
  • Уборка в помещении
  • Сдача объекта
от 8 000₽ за м2
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евроремонт квартир в Екатеринбурге
Евроремонт черновой квартиры под ключ
  • Выравнивание стен и потолков
  • Шпатлевка стен и потолков
  • Выравнивание пола
  • Монтаж электропроводки
  • Установка всей сантехники
  • Укладка кафельной плитки
  • Монтаж натяжного потолка
  • Монтаж напольного покрытия
  • Уборка и сдача объекта
от 13 000₽ за м2
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дизайнерский ремонт квартир в Екатеринбурге
Эксклюзивный ремонт по дизайн - проекту
  • Консультация дизайнера
  • Демонтаж и вывоз мусора
  • Возведение стен
  • Грунтование поверхностей
  • Выравнивание и подготовка стен
  • Монтаж фигурного потолка
  • Выравнивание пола
  • Полная замена проводки
  • Укладка плитки
  • Установка сантехники
  • Покраска стен и потолка
  • Укладка штучного паркета
  • Уборка и сдача объекта
от 15 000₽ за м2
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Представленные тарифы являются типовыми. Мы всегда готовы подобрать индивидуальный тарифный план для каждого Клиента. Вы можете написать нам в мессенджер и наш менеджер предоставит подробную консультацию по Вашим вопросам. Написать в WhatsApp

Бесплатный замер

Поможем сэкономить время и деньги!
Бесплатный выезд специалиста на объект.
  • Сделаем точный замер
  • Проконсультируем по выбору материалов
  • На следующий день высылаем смету
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Все проекты Ремонт и отделка Потолки Окна и балконы Мебель на заказ Дизайн и 3D
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Ремонт в новостройке
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Ремонт квартиры под ключ
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Ремонт квартиры-студии
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Ремонт санузла
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Остекление в квартире
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Натяжные потолки
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Почему выбирают именно нас

why
В сфере ремонта и отделки квартир наша компания работает уже второй десяток лет
why
Ремонт и отделка квартиры выполняется только на официальных договорных условиях
why
Рассчитанная и прописанная в договоре на ремонт цена за м2 остаётся фиксированной



Больше 10 лет назад несколько единомышленников объединились в одну команду, которая за годы работы превратилась в компанию, крепко стоящую на ногах и выполняющую профессиональный ремонт квартир, домов и объектов различного назначения. Мы всегда работаем честно, поэтому у фирмы Уют Мастер хорошая репутация, а наши Клиенты убедились в преимуществах сотрудничества с нами:

• мы всё выполняем сами – от закупки материалов и демонтажных работ и до влажной уборки по окончании ремонта;

• монтируем на рабочих объектах пластиковые окна нашего производства и натяжные потолки из сертифицированных экологически чистых полотен;

• даём Клиентам возможность оплачивать ремонт под ключ частями, принимая нашу работу на каждом отдельном этапе;

• Вы не будете платить за перерасход материалов: в дизайн проекте мы рассчитаем их точное количество вплоть до последней кафельной плитки;

• ремонт и отделка квартир под ключ производится с применением механизированных современных технологий, что повышает качество работ и сокращает их сроки;

• услуги по ремонту квартир в Екатеринбурге предоставляются на основании официального договора, действует гарантия фирмы.

Для получения более детальной информации позвоните менеджеру. Он же оформит заявку на замеры, и Вы узнаете стоимость ремонта под ключ Вашей квартиры или другого объекта.

Этапы и сроки ремонтно-отделочных работ

1. Звонок или заявка

Вы оставляете заявку на сайте или по телефону.

2. Заключение договора

Составляем смету и определяем последовательность работ.

3. Черновые работы

Объем определяется в зависимости от исходного состояния квартиры.

4. Предчистовые работы

Проводятся все работы, за исключением финишной отделки.

5. Чистовые работы

Укладываем плитку, клеим обои, красим потолок и устанавливаем двери.

6. Итоговая приемка

На этом этапе можно проверять качество выполненных работ.

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Комплектация объекта

Комплектация объектов строительства от нашей компании включает в себя:

  • работы по проектированию;
  • подбор материалов;
  • расчет расхода материалов;
  • заказ качественных материалов у производителей;
  • доставку материалов согласно утвержденному графику;
  • сдачу в аренду строительного оборудования и консультационную помощь в период строительства.
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Подбор
материалов
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Расчет расхода материалов
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Заказ материалов у производителей
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Доставка
материалов
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Ответственность за качество материалов
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Доставка оборудования на объект
Узнать больше

Сэкономьте время!
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  • Заявка на выезд мастера
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Гарантии нашей компании

Мы предоставляем официальную гарантию на все виды услуг.
Все гарантийные обязательства фиксируются в договоре.
Гарантия на работы до 2 лет

Благодаря высокому профессионализму сотрудников, надежному современному оборудованию и использованию высококачественных стройматериалов мы с уверенностью можем предоставить честную гарантию на работы.

Расширенная гарантия

В индивидуальном случае мы можем предоставить более расширенную гарантию до 4 лет. Обсуждается в частном порядке.

Предоставляем акт приемки-сдачи работ

Гарантийные обязательства вступают в силу после подписания акта приемки-сдачи работ.

Работы по стандартам качества

Выполняем ремонтно-отделочные работы в соответствии со стандартами, регламентирующими ведение данной деятельности.

Ответственность за работы

В течение всего срока гарантии мы несем ответственность за выполненные услуги.

Квалификация сотрудников

Каждый вид работы выполняется сотрудниками с соответствующей квалификацией. В команде несколько укомплектованных бригад, в том числе с узкой строительной специализацией.

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Поэтапная оплата работ

Весь комплекс работ мы делим на этапы
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Можно платить поэтапно, не всю сумму сразу

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Вы понимаете за что платите на каждом этапе

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Можно своевременно внести корректировки в план работ

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Уют Мастер Ремонт квартир в Екатеринбурге отделка квартир под ключ: Ремонт квартир Екатеринбург без предоплаты ⭐ Быстрый онлайн расчет стоимости ремонта на сайте 24/7. Отделка квартир в Екатеринбурге любой сложности, работаем по дизайн проекту - договор, гарантия, поэтапная оплата."
620000 Россия Екатеринбург, Центральный рынок, 6
+7 (999) 286-41-66 Пн-Пт 09:00-20:00, Сб-Вс 10:00-18:00 Цены: От 2700 до 8500 RUB